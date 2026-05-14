Roma-Lazio, è Derby anche per la data della partita: i giallorossi spingono per domenica, Sarri chiede a gran voce lunedì

Incredibile ma vero, il Derby capitolino tra Roma e Lazio non ha ancora una data ben precisa nonostante al match, che si giochi domenica o lunedì, mancano ormai una manciata di giorni. I problemi sono noti: la Lega chiede che la sfida venga giocata di domenica alle 12:30 insieme alle altre gare 'valide' per la Champions per garantire la contemporaneità, la Prefettura ha spostato il match lunedì viste le finali degli Internazionali di tennis il 17 maggio, che renderebbero complicatissimo l'aflusso e il deflusso di migliaia di persone.
Attualmente, al 14 maggio, non è ancora chiaro se il TAR, l'organo a cui la Lega ha fatto ricorso, deciderà di riportare le partite di domenica, ma intanto le due società romane danno vita a una sorta di Derby prima del Derby a proposito della data.
Alcuni giorni fa e subito dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro l'Inter, l'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha minacciato di non presentarsi qualora il Derby si giochi di lunedì, mentre giovedì la Roma ha rilasciato un comunicato in cui evidenzia di come si stia lavorando per far sì che la sfida si giochi effettivamente il 18 maggio.