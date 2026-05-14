Roma-Lazio, è Derby anche per la data della partita: i giallorossi spingono per domenica, Sarri chiede a gran voce lunedì

Dopo la sconfitta per 2-0 che ha condannato la sua Lazio alla sconfitta in finale di Coppa Italia, Sarri ha nuovamente attaccato, stavolta in maniera più specifica e minacciando di non presentarsi qualora il match si giochi di lunedì. Tra l'altro chiedendo a Lotito di non presentare la squadra in questa eventualità:

"Lunedi vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro" ha detto Sarri nel post gara.

"Il casino viene da una serie di errori fatti dalla Lega e ora la Lega deve rimediare, gli ATP Finals di Torino hanno messo il derby di Torino, l'ATP FInals di Roma hanno messo il derby di Roma, una serie di errori clamorosi. Il prefetto è stato chiaro, speriamo che sia quella la data".

"Fossi il presidente non presenterei neanche la squadra, tanto per noi è uguale a questo punto, prendiamo 1 punto di penalizzazione e chiuso. Non sono arrabbiato, sono logico. C'è una serie di errori clamorosi e nessuno ha preso il microfono e ha detto "scusate, scusate abbiamo fatto un errore".

"Si vuol rimediare facendo passare come un qualcosa del tutto normale giocare alle 12:30, ma ci sono quattro squadre che si stanno giocando una partita da 70-80-90 milioni e li fai giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo? Questo non è calcio".