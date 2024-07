Roma-Latina dove vederla: DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Prima amichevole estiva per la Roma di De Rossi: avversario sarà il Latina. Tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

Prima uscita pre-stagionale per la Roma di Daniele De Rossi: ad attendere la formazione giallorossa c'è il Latina, squadra reduce dall'eliminazione al primo turno dei playoff di Serie C.

Ancora diverse le assenze tra le fila romaniste: in particolare a centrocampo, dove sia Cristante che Paredes sono in vacanza per recuperare dalle rispettive fatiche a Euro 2024 e in Copa America.

Di seguito tutte le informazioni necessarie per rimanere aggiornati sull'amichevole tra Roma e Latina di oggi 17 luglio: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.