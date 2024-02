Roma-Inter, l'audio VAR sul goal di Acerbi e perchè é stato assegnato: "Vieni a vederla per favore, valuta tu"

Su Open VAR l'audio tra la sala e l'arbitro Guida, inteviene anche il designatore Rocchi: "Speravo convalidassero il goal".

Dal 18 febbraio, durante la trasmissione Open VAR su DAZN sono trasmessi gli audio VAR della giornata in corso. Un nuovo passo in avanti, considerando che nelle ultime settimane gli episodi venivano mandati in onda dopo il turno successivo.

Prima delle partite del 25esimo turno, però, anche un episodio del 24esimo, ovvero il goal di Acerbi che ha sbloccato Roma-Inter.

La rete del difensore era stata convalidata da Guida, arbitro del match vinto dai nerazzurri 4-2, solamente dopo aver rivisto l'azione al monitor.