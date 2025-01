Roma-Genoa 3-1, pagelle e tabellino: El Shaarawy cambia il match, De Winter in difficoltà

Roma vs Genoa

I giallorossi vincono la quarta partita casalinga di fila in campionato: nell'anticipo del venerdì contro il Genoa decisivi El Shaarawy e Dybala.

La 21ª giornata di Serie A inizia con la sfida dell'Olimpico tra Roma e Genoa, con i giallorossi che strappano tre punti importanti e salgono - almeno temporaneamente - in nova posizione.

La Roma parte forte, colpisce una traversa con Dybala su punizione, poi passa in vantaggio con il tap-in vincente di Dovbyk dopo una grande parata di Leali su Pellegrini. Il Genoa non ci sta e la riapre con il giovanissimo Masini, che colpisce al volo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, non dando scampo a Svilar.

Ad inizio ripresa El Shaarawy subentra al posto di Pellegrini, rimasto negli spogliatoi a causa di un infortunio, e trova il goal dopo appena 15 minuti, su assist di Dybala. L'argentino è protagonista anche sulla rete del 3-1, con la sua conclusione che viene prima respinta da Leali, poi spinta involontariamente in porta dallo stesso portiere genoano.