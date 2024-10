Prosegue in salita il cammino europeo della Roma, sconfitta dall'Elfsborg: primo ko per Juric chiamato a risolvere diversi problemi.

Più passano le partite e più la Roma conferma di non essere uscita dal momento negativo. Una situazione che di fatto dura dall'intera stagione.

Il cambio di allenatore da De Rossi a Juric non ha portato benefici, perché al di là delle due vittorie in campionato, di cui l'ultima arrivata con estrema difficoltà a superare il Venezia, in Europa League il cammino è iniziato con un punto in due gare.

La sconfitta in Svezia contro l'Elfsborg è l'emblema delle difficoltà della squadra giallorossa. Il turnover non paga ma i problemi per Juric vanno oltre le prestazioni dei singoli giocatori.

C'è una fragilità mentale che preoccupa e pone dubbi sul proseguo della stagione.