Roma-Dinamo Kiev 1-0, pagelle e tabellino: giallorossi avanti di misura, decide Dovbyk su rigore

Vittoria di misura per i giallorossi. Basta Dovbyk su calcio di rigore nel primo tempo, primo successo in Europa League per la squadra di Juric.

Serviva solo vincere. E la Roma, almeno per una serata, si concede il lusso di andare a dormire un po' più serena nello spirito. All'Olimpico i giallorossi si impongono per 1-0 sulla Dinamo Kiev, centrando la prima vittoria in Europa League al terzo tentativo. Malgrado una prima parte di gara abbastanza noiosa, la Roma trova il vantaggio poco prima della mezz'ora grazie aun rigore conquistato da Baldanzi e realizzato da Dovbyk. Si va a riposo con la Roma avanti, graziata da un errore millimetrico di Tymchyk, che sfiora il palo con un diagonale su dormita difensiva giallorossa. Nella ripresa i ritmi restano abbastanza blandi, con la Roma che non forza troppo per andare a cercare il raddoppio e la Dinamo Kiev che non riesce a rendersi pericoloso in zona offensiva. La gara termina senza troppi affanni per i giallorossi, che non riescono a raddoppiare malgrado diverse azioni offensive importanti create. Roma che momentaneamente sale a quota 4 punti in classifica dopo tre partite ufficiali di Europa League. L'articolo prosegue qui sotto