La Roma è di nuovo vicina alla zona retrocessione, con un calendario complicato nelle prossime settimane

Roma vs Parma Calcio 1913

La squadra di Ranieri perde anche contro il Como e si ritrova a doversi allontare dal 18esimo posto: prossimi match duri per la Roma.

La Roma è di nuovo a due punti dal terzultimo posto. Dopo essersi rialzata contro il Lecce, la squadra di Ranieri crolla nuovamente in Serie A, stavolta contro il Como. 2-0 nella ripresa al Sinigaglia e classifica complicatissima per il team capitolino, alle prese con una situazione che non potrà essere risolta con solo successo, arrivato contro i colleghi giallorossi nel precedente turno.

Le vittorie del Verona, ma anche dello stesso Como, riavvicinano la Roma alla zona incandescente che ora preoccupa seriamente i tifosi. Guardando al calendario, infatti, la squadra di Ranieri non può dormire sonni tranquilli.

Dicembre si chiuderà con partite complicate, così come le prime del nuovo anno. Il primo atto, quello sulla carta più abbordabile, sarà quello all'Olimpico contro il Parma, in cui la Roma ha il bisogno di ottenere tre punti a tutti i costi. Così da mettere in cascina un risultato utile ad eventuali passi falsi successivi.