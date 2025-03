Roma-Cagliari dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Roma vs Cagliari

I giallorossi continuano la rincorsa verso le posizioni valevoli alla prossima qualificazione alle coppe europee: all'Olimpico arriva il Cagliari.

A dieci giornate dalla fine, in Serie A sono diversi i temi caldi, a partire dalla corsa alla qualificazione alle prossime coppe europee.

Dopo un avvio sottotono con ben due cambi in panchina in pochi mesi, la Roma è tornata a competere nelle posizioni più alte in classifica grazie al lavoro di Claudio Ranieri.

Nel corso della 29esima giornata, all'Olimpico si presenta il Cagliari di Davide Nicola, squadra ancora in lotta per non retrocedere.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.