Roma-Cagliari del 16 marzo spostata per la Maratona: cambia l'orario della partita dell'Olimpico

La gara tra la formazione di Ranieri e quella di Nicola subisce un cambio di orario: non si giocherà più alle 15, bensì alle 16.

La decisione su Roma-Cagliari era attesa per oggi, e oggi puntualmente è arrivata: la partita dell'Olimpico non si giocherà alle ore 15 di domenica 16 marzo, come da programma originario.

La gara, valida per la giornata numero ventinove del massimo campionato, non è stata propriamente rinviata. Nel senso che non si disputerà in un giorno diverso. Ma l'orario del calcio d'inizio sì, è stato modificato, anche se di poco.

A stabilirlo è stata la Lega Serie A, che ha accolto le indicazioni del Prefetto di Roma spostando la partita tra la formazione di Claudio Ranieri e quella di Davide Nicola.