Roma-Braga dove vederla: Sky, TV8, NOW o Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Roma vs Braga

Dopo la prima vittoria targata Ranieri, arrivata contro il Lecce, la Roma cerca continuità in Europa affrontando il Braga: dove vedere la partita.

Ci vorrà un po' di tempo per svoltare, ma intanto la Roma ha ottenuto la prima vittoria con Claudio Ranieri. Di nuovo in campo, la squadra giallorossa ospita l'Olimpico il Braga, sesta avversaria del torneo di Europa League.

Allo stato attuale la Roma sarebbe qualificata agli spareggi ma non agli ottavi, visto il deludente 21esimo posto ottenuto nei primi cinque incontri di Europa League: contro il Braga la squadra di Ranieri non può assolutamente sbagliare, l'unico risultato utile è la vittoria.

Se la Roma ha sei punti, il Braga ne ha solo uno in più, altrettanto consapevole di dover migliorare la propria classifica per poter superare il girone. Per la squadra di Ranieri ultima partita continentale nel 2024, con le ultime due che veranno affrontate a gennaio 2025.