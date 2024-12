Roma-Braga 3-0, pagelle e tabellino: Pellegrini si prende la sua rivincita, primo goal di Abdulhamid ed Hermoso

La Roma ottiene la seconda vittoria consecutiva, battuto il Braga all'Olimpico: si sblocca Pellegrini, primo goal di Abdulhamid ed Hermoso.

Seconda vittoria consecutiva per la Roma, che batte il Braga per 3-0 e si rilancia anche in Europa League.

All'Olimpico è finalmente la notte di Lorenzo Pellegrini, schierato a sorpresa nell'undici titolare da Ranieri. Il capitano sblocca la gara dopo soli dieci minuti.

La partita è senza storia, i giallorossi dominano collezionando occasioni da goal ma il raddoppio arriva solo all'inizio della ripresa grazie alla prima rete italiana di Abdulhamid, altra intuizione vincente di Ranieri.

Nel finale i portoghesi restano in dieci per l'espulsione del portiere Matheus, in pieno recupero a segno anche Hermoso. La Roma sale così in zona playoff con nove punti e scavalca tra le altre proprio il Braga, che resta fermo a sette.