Roma-Athletic Bilbao dove vederla: Sky, NOW, DAZN o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Roma e Athletic Bilbao contro per l'andata degli ottavi di finale dell'Europa League: formazioni, canale tv e dove vedere la partita in streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Momento d'oro in campionato da alimentare anche in Europa League per la Roma, in stato di grazia e chiamata a superare lo scoglio degli ottavi di finale al cospetto dell'Athletic Bilbao.

L'articolo prosegue qui sotto

Giallorossi impegnati nella partita d'andata, primo dei due round previsti dal sorteggio, con ritorno in programma giovedì 13 marzo alle ore 18:45: chi si qualificherà, tra la squadra di Claudio Ranieri e i baschi, ai quarti affronterà il Fenerbahce di José Mourinho oppure i Rangers.

Tutto su Roma-Athletic Bilbao: il canale tv della partita, le formazioni e dove poterla vedere in diretta streaming.