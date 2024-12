Roma-Atalanta 0-2, pagelle e tabellino: Hummels non basta, De Roon e Zaniolo fanno volare la dea

L'Atalanta espugna l'Olimpico vincendo due a zero: la Roma sempre più in crisi di risultati dopo l'ennesima sconfitta.

L'Atalanta vince ancora e si porta da sola al secondo posto in classifica, a meno uno dal Napoli. Roma superata in casa grazie al goal fortunato di De Roon e al raddoppio di Zaniolo, ex del match. Giallorossi che escono ancora una volta sconfitti e sempre più in basso in classifica.

Molto equilibrio nel primo tempo, partono meglio i giallorossi con due conclusioni pericolose dal limite dell'area; para Carnesecchi su Paredes, sfiora il palo invece Koné. Cresce piano piano la squadra di Gasperini che segna con Lookman ma in posizione di fuorigioco. Va vicino al vantaggio De Ketelaere con un colpo di testa che finisce per pochi centimetri fuori. Vincono senza dubbio le difese nel primo parziale di gioco, tanta intensità e duelli fisici in campo.

Subito occasione importante per la Roma ad inizio del secondo tempo, Dybala inventa per Dovbyk che però perde il tempo e non riesce a segnare da ottima posizione. A sbloccare la partita la conclusione di De Roon che colpisce Celik e beffa Svilar. Vicinissimo al pareggio Mancini su sviluppi di un calcio di punizione. Nel finale arriva il 2-0 di Zaniolo che da calcio d'angolo trova il tempo giusto, anche in questo caso con deviazione, di Mancini.