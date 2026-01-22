Getty Images
Roma agli ottavi o ai playoff di Europa League? Cosa manca e cosa serve ora per qualificarsi al turno successivo
Pubblicità
COSA SERVE PER VEDERE LA ROMA AGLI OTTAVI
La Roma deve vincere entrambe le partite mancanti di Europa League e sperare in qualche passo falso tra le prime otto squadre attualmente presenti in classifica.
Solamente dopo il penultimo turno del 22 gennaio sarà possibile dare maggiori indicazioni sui punti mancanti per accedere agli ottavi di Europa League.
COSA MANCA ALLA ROMA PER QUALIFICARSI AI PLAYOFF
La Roma si qualifica almeno ai playoff se vince una delle ultime due gare di Europa League. Attualmente al decimo posto, la squadra giallorossa è certa di un posto negli spareggi conquistando tre punti o contro lo Stoccarda o contro il Panathinaikos.
A seconda dei risultati delle altre partite la Roma potrebbe comunque accedere almeno agli spareggi anche con meno punti, ma con tre è certa di poter giocare la fase ad eliminazione diretta.
- PubblicitàPubblicità
ROMA AI PLAYOFF, LA POSSIBILE AVVERSARIA
Qualora la Roma si qualifichi ai playoff, potrebbe affrontare anche il Bologna, nel caso in cui la squadra rossoblù acceda allo stesso modo alla stessa fase 'intermedia'.
Non ci sono paletti neanche riguardo alle sfide con squadre già affrontate nella fase a gironi.
In caso di qualificazione agli spareggi, la Roma potrebbe sfidare solamente due squadre: queste saranno determinate a seconda della posizione finale nella classifica di Europa League.
ROMA AGLI OTTAVI, LA POSSIBILE AVVERSARIA
Qualora la Roma approdi agli ottavi dopo la conclusione della fase campionato di Europa League, allora la formazione giallorossa affronterebbe una delle squadre provenienti dai playoff.
Come nel caso degli spareggi, non ci sono paletti riguardante la possibile avversaria degli ottavi, se non appunto l'impossibilità di sfidare un'altra delle squadre che hanno concluso il girone unico nei primi otto posti al pari, eventualmente, della stessa Roma.
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità