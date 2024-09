Roma a pari punti in Europa League, come funziona per andare agli ottavi? Nel 2024/2025 è cambiato tutto rispetto al passato

Roma vs Athletic Bilbao

L'Europa League è cambiata, un solo girone denominato fase campionato rispetto ai soliti otto: cosa c'è da sapere per la Roma.

Dopo tre decenni il format della Champions è cambiato, trascinando anche Europa League e Conference. E così addio agli otto gironi e benvenuto gruppo unico 'fase campionato per le squadre coinvolte, non solo le otto italiane.

Tra le rappresentanti della Serie A in Europa nel 2024/2025 c'è anche la Roma, che partecipa all'Europa League dopo aver perso la finale del 2023 e aver raggiunto le semifinali 2024. L'obiettivo giallorosso sarà ancora quello di rimanere al top: primo obiettivo, arrivare agli ottavi.

Rispetto al passato ci sarà da considerare anche una modifica nei criteri in caso di arrivo a pari punti: non conta, più, infatti, lo sconto diretto con la squadra appaiata in classifica.