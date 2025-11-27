Roma-Midtyjlland dove vederla: Sky, NOW, TV8 o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La sosta delle Nazionali è alle spalle, la Roma scende nuovamente in campo ogni tre giorni. Dopo il successo contro la Cremonese, che ha portato i giallorossi a superare nuovamente il Napoli dopo il momentaneo sorpasso del sabato, la squadra giallorossa può ora concentrarsi sull'Europa League, in cui la situazione è decisamente diversa.

Se la Roma è al primo posto in campionato, in Europa deve cambiare rotta al più presto per evitare l'eliminazione nel girone unico: sono appena sei, infatti, i punti conquistati nei primi quattro turni, mentre l'avversaria di giovedì, il Midtjylland, guida a sorpresa la graduatoria.

La squadra danese è a punteggio pieno e vuole dimostrare di poter essere una candidata a sorpresa alla vittoria dell'Europa League: il Midtjylland non è del resto solamente in testa, ma può contare anche sul miglior attacco tra le 36 squadre in gioco.

Roma-Midtjylland è fondamentale, vediamo tutto quello c'è sapere: dalle formazioni a come vederla in diretta tv e streaming.