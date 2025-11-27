Pubblicità
GOAL

Roma-Midtyjlland dove vederla: Sky, NOW, TV8 o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Dopo la partita contro la Cremonese, la Roma di Gasperini torna in campo per l'importante sfida di Europa League contro il Midtyjlland, trasmessa anche in tv e streaming.

La sosta delle Nazionali è alle spalle, la Roma scende nuovamente in campo ogni tre giorni. Dopo il successo contro la Cremonese, che ha portato i giallorossi a superare nuovamente il Napoli dopo il momentaneo sorpasso del sabato, la squadra giallorossa può ora concentrarsi sull'Europa League, in cui la situazione è decisamente diversa.

Se la Roma è al primo posto in campionato, in Europa deve cambiare rotta al più presto per evitare l'eliminazione nel girone unico: sono appena sei, infatti, i punti conquistati nei primi quattro turni, mentre l'avversaria di giovedì, il Midtjylland, guida a sorpresa la graduatoria.

La squadra danese è a punteggio pieno e vuole dimostrare di poter essere una candidata a sorpresa alla vittoria dell'Europa League: il Midtjylland non è del resto solamente in testa, ma può contare anche sul miglior attacco tra le 36 squadre in gioco.

Roma-Midtjylland è fondamentale, vediamo tutto quello c'è sapere: dalle formazioni a come vederla in diretta tv e streaming.

  • ROMA-MIDTJYLLAND: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Roma-Midtyjlland

    • Data: giovedì 27 novembre 2025

    • Orario: 18:45

    • In TV: Sky, NOW

    • Streaming: Sky Go, NOW

  • FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-MIDTJYLLAND

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Celik, Koné, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini.

    MIDTJYLLAND (5-3-2):Olafsson; Mbamu, Erlic, Bech, Diao, Jensen; Castillo, Bravo, Billing; Gogorza, Franculino. All. Tullberg.

  • ORARIO ROMA-MIDTJYLLAND

    La partita tra Roma e Midtyjlland di giovedì 27 novembre 2025 è una di quelle previste alle 18:45, e non alle 21:00 (orario in cui scendono in campo Bologna e Fiorentina, rispettivamente in Eiuropa League e Conference).

    Il quinto match della Roma in Europa League si giova in casa, dunque allo Stadio Olimpico.

  • DOVE VEDERE ROMA-MIDTJYLLAND IN TV

    • Sky
    • NOW

    Roma-Midtyjlland si può vedere in diretta tv esclusiva su Sky o su NOW.

    Attraverso il proprio account, infatti, è possibile guardare in diretta la sfida della Roma sui canali Sky Sport Uno, il numero 201, Sky Sport 4K numero 213 o Sky Sport, numero 252.

    Non è prevista alcuna diretta in chiaro e gratis della Roma giovedì 27 novembre, ma solamente con l'abbonamento a NOW o Sky.

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • ROMA-MIDTJYLLAND IN DIRETTA STREAMING

    Sky, attraverso l'app Sky Go, e NOW, via app o sito ufficiale, permettono la visione della partita Roma-Midtyjlland di giovedì 27 novembre anche in diretta streaming.

    Con NOW o Sky Go, la partita della Roma è disponibile sui canali 201 o 252, rispettivamente Sky Sport Uno e Sky Sport.

    Roma-Midtyjlland si può guardare via app su Sky Go e NOW, ma anche sul sito ufficiale di NOW.

