Roma a +2 sulla zona retrocessione: ora lo scontro diretto col Lecce, ma rischia davvero?

Roma vs Lecce

Nonostante il cambio di allenatore, i giallorossi non riescono ad uscire dal periodo di crisi: ora la classifica inizia a fare paura.

Siamo ormai a dicembre, periodo che porta verso le festività di Natale e dell'anno nuovo, ma c'è chi vive ancora un clima in pieno stile Halloween: la Roma continua a convivere con i fantasmi che la tormentano e l'arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina non è al momento bastato per risolvere le problematiche del club capitolino.

La prestazione contro l'Atalanta, nel posticipo del lunedì sera, ha offerto diverse note positive, ma al momento del fischio finale dell'arbitro Marco Guida, il risultato ha decretato un 2-0 in favore dei nerazzurri.

La classifica dei giallorossi ora inizia a preoccupare e sabato, all'Olimpico, si presenterà il Lecce di Marco Giampaolo, squadra che ha appena fermato la Juventus e che si trova a pari punti con Paulo Dybala e compagni.