Rodri sorprende i medici: il campione del Manchester City potrebbe rientrare prima del previsto

Fermo ai box dallo scorso settembre a causa di un grave infortunio, Rodri è tornato a correre: potrebbe rientrare prima del previsto.

Gli ultimi due mesi ha detto sostanzialmente una cosa: c’è un Manchester City con Rodri ed un Manchester City senza Rodri.

Da quando il centrocampista spagnolo, che recentemente è stato anche premiato con il Pallone d’Oro, è ai box a causa di un grave infortunio al ginocchio sinistro, i Citizens hanno iniziato a faticare in maniera incredibile tanto in Premier League quanto in Champions League e la cosa è certificata da risultati ampiamente deludenti.

Quando Rodri si è fatto male a settembre, si è subito parlato di tempi di recupero lunghissimi ed un rientro in campo solo nella prossima stagione, ma per il City potrebbe esserci una buona notizia: i tempi per rivedere in azione il campione spagnolo potrebbero essere più brevi rispetto a quelli inizialmente previsti.