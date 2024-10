Ma alla fine, di quanti punti Rodri ha vinto il Pallone d'Oro? Quando si saprà il divario con il secondo posto di Vinicius

Dopo la classifica finale, è in arrivo quella dettagliata con i voti e i punti ottenuti da Vinicius, Rodri e il resto dei finalisti del Pallone d'Oro.

Rodri è il terzo Pallone d'Oro spagnolo della storia, il primo del Manchester City. Quando tutto sembrava pronto per il riconoscimento a Vinicius, il conteggio dei voti ha invece portato al premio per il centrocampista Campione d'Europa con la Spagna nel 2024 e con i Citizens nel 2023.

Stilata la classifica, che ha visto Bellingham subito dopo e un altro Real Madrid come Carvajal al quarto posto, i tifosi di tutto il mondo aspettano ora la lista dei voti e dei punteggi che hanno permesso a Rodri di vincere il trofeo individuale più importante di tutti.

Passerà del tempo per far sì che si metabolizzi la sconfitta di Vinicius, se ne parlerà a lungo. Soprattutto una volta che verrà pubblicata la lista dei voti, dei punti e di chi ha votato per chi nel corso degli ultimi mesi.