Rodri e le polemiche sul Pallone d’Oro: “Io Vinicius lo avrei votato come terzo”

Il centrocampista del Manchester City, spiega: “Pensavo di vincere il Pallone d’Oro nel 2023, ma l’ultimo anno è stato anche migliore”.

Rodri primo e Vinicius secondo. Si è chiusa così, con un esito considerato da molti a sorpresa, la corsa che ha condotto alla conquista del Pallone d’Oro 2024.

Il centrocampista del Manchester City si è imposto per appena 41 voti, dopo un testa a testa al termine del quale ad avere la meglio è stato un giocatore certamente meno appariscente, ma ugualmente decisivo tanto per la sua squadra di club, tanto per la Spagna che si è laureata Campione d’Europa.

Per la natura stessa del premio, la decisione dei giurati ha scatenato e sta scatenando ancora polemiche che poi sono state alimentate anche dalla decisione del Real Madrid di disertare la cerimonia della premiazione.

Rodri, parlando a ‘El Partidazo de COPE’, ha spiegato come sta vivendo questo momento e svelato che in realtà lui non avrebbe assegnato il secondo posto a Vinicius.