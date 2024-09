Rocchi in tribuna col braccialetto dell'Inter: "Hanno creato una storia, me li danno sempre"

Il designatore arbitrale è tornato a parlare dell'episodio di Inter-Atalanta in cui è apparso in tribuna con un braccialetto dei nerazzurri.

Il caso social in merito alla vicenda che ha coinvolto Gianluca Rocchi durante il match Inter-Atalanta, ha portato il designatore degli arbitri a dover trattare l'argomento, per sedare una volta per tutte la polemica che lo ha coinvolto.

L'ex arbitro, interrogato sulla questione, ha risposto e ha chiarito la vicenda durante la trasmissione "Deejay Football Club".

Rocchi si è detto stupito di dover affrontare l'argomento, ma ha comunque preferito trattare questo discorso per spegnere ogni tipo di fraintendimento.