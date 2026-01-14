Robinio Vaz titolare alla Roma? Il ruolo con Gasperini e cosa fare al Fantacalcio

Il mercato di gennaio ha subito portato un rinforzo importante nella rosa di Gian Piero Gasperini, con ogni probabilità non l’unico.

Il tecnico della Roma non ha mai nascosto l’insoddisfazione per il rendimento dei suoi centravanti, con Dovbyk e Ferguson che, seppur per ragioni diverse, non hanno mai convinto del tutto nella prima parte di stagione.

La società giallorossa ha deciso così di intervenire in maniera importante e ha portato in Italia Robinio Vaz, attaccante acquistato dall’Olympique Marsiglia.

Ma che ruolo ha il giovane francese? Sarà titolare nella Roma di Gasperini? Cosa conviene fare con lui al Fantacalcio?