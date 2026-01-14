Pubblicità
robinio vazGetty Images
Nino Caracciolo

Robinio Vaz titolare alla Roma? Il ruolo con Gasperini e cosa fare al Fantacalcio

Robinio Vaz è uno dei volti nuovo della Serie A: conosciamo meglio il nuovo rinforzo della Roma, con un’analisi sul ruolo anche in ottica Fantacalcio.

Il mercato di gennaio ha subito portato un rinforzo importante nella rosa di Gian Piero Gasperini, con ogni probabilità non l’unico.

Il tecnico della Roma non ha mai nascosto l’insoddisfazione per il rendimento dei suoi centravanti, con Dovbyk e Ferguson che, seppur per ragioni diverse, non hanno mai convinto del tutto nella prima parte di stagione.

La società giallorossa ha deciso così di intervenire in maniera importante e ha portato in Italia Robinio Vaz, attaccante acquistato dall’Olympique Marsiglia.

Ma che ruolo ha il giovane francese? Sarà titolare nella Roma di Gasperini? Cosa conviene fare con lui al Fantacalcio? 

  • RUOLO E CARATTERISTICHE

    Robinio Vaz è un centravanti moderno, molto forte fisicamente, esplosivo, dotato di un tiro forte e molto veloce specialmente nei primi metri. Il francese è bravo sia nell’attaccare la profondità, che nel proteggere la palla e giocare di sponda favorendo gli inserimenti degli avversari. Una prima punta che ben si adatta al calcio di oggi.

  • I NUMERI

    Robinio Vaz è un attaccante che sa fare goal: quattro quelli messi a segno in 14 partite di Ligue 1 in questa stagione, un numero importante considerando che solo in tre partite di campionato è sceso in campo dal primo minuto. Complessivamente ha giocato 22 partite tra tutte le competizioni, fornendo anche due assist vincenti ai compagni.

  • ROBINIO VAZ SARÀ TITOLARE O NO ALLA ROMA?

    Robinio Vaz è un attaccante molto giovane, classe 2007, alla prima esperienza nel nostro calcio: il francese avrà dunque bisogno di tempo per ambientarsi e integrarsi negli schemi di Gasperini. Considerando che la Roma con ogni probabilità acquisterà anche un altro centravanti, Robinio Vaz sarà una delle prime scelte nelle rotazioni di Gasperini ma potrebbe non essere un titolare fisso. 

  • COSA FARE CON ROBINIO VAZ AL FANTACALCIO

    Robinio Vaz rappresenta una scommessa intrigante al Fantacalcio. Come detto il francese non sarà un titolare fisso, considerando che la Roma acquisterà probabilmente anche un nuovo centravanti e che in rosa, al momento ci sono ancora Dovbyk e Ferguson. 

    Il nostro consiglio è quello di puntarci, ma con moderazione: acquistarlo a una cifra ragionevole all’asta e con la certezza di avere in rosa altri attaccanti certi di andare a voto, potrebbe risultare una mossa vincente. 

