Roberto Mancini non ne può più, all'attacco del campionato saudita dopo le poche presenze: "Il nostro unico problema"

Il ct dell'Arabia Saudita è deluso dal poco spazio dato ai giocatori locali nel torneo della Saudi League: "Oggi, dal 50 al 60% di loro non gioca"

La doppia decisione del 2023 ha sconvolto il pubblico italiano, sia per la scelta di abbandonare la panchina dell'Italia, sia per quella di accettare subito dopo quella dell'Arabia Saudita. Ora Roberto Mancini prova a farsi largo nel calcio locale, con l'obiettivo di guidare il club ai Mondiali 2026.

Decisamente deludente nella Coppa d'Asia 2024 vinta dal Qatar, Mancini è ora alle prese con le qualificazioni per la Coppa del Mondo prevista in centro e nord America tra due anni. Non un lavoro facile per l'ex ct dell'Italia, considerando l'arrivo di tanti big nel torneo locale.

Milinkovic-Savic, Cristiano Ronaldo, Manè, Mahrez, Demiral, Brozovic, Aubameyang e tanti altre stelle europee, tra cui il Pallone d'Oro Benzema, hanno ridotto la possibilità dei giocatori sauditi di avere un posto da titolare. Riducendo così le alternative di Mancini, per nulla felice di questa situazione.