Roberto Baggio in lacrime al raduno di Operazione Nostalgia: standing ovation a Novara

Il Divin Codino emozionato per l'accoglienza dei tifosi nel secondo raduno di Operazione Nostalgia, di scena a Novara.

Dopo la paura per l'aggressione subita nella propria abitazione a giugno, Roberto Baggio ha regolarmente risposto presente al secondo raduno estivo di Operazione Nostalgia.

Come già successo a Salerno, il Divin Codino è stato protagonista assoluto a Novara per l'ultimo capitolo dell'evento, strappando applausi a scena aperta e generando lacrime e commozione tra i partecipanti in campo e sulle tribune.

Lacrime anche per lo stesso Baggio, che appena entrato in campo non ha retto all'emozione dell'amore dimostrato ancora una volta dai tifosi di tutta Italia, arrivati al Raduno di Operazione Nostalgia per i grandi campioni del passato, con il Divin Codino come ciliegina di una torta emozionante.