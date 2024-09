La rivelazione di Obi Mikel su Osimhen al Chelsea: "Voleva trasferirsi a Londra, è mancato il tempo"

L'ex centrocampista Obi Mikel commenta il mancato approdo di Osimhen al Chelsea: "Victor voleva venire a Londra. Nuovo affondo a gennaio? Possibile".

Alla fine l'ha spuntata il Galatasaray con la formula del prestito, ma il presente di Victor Osimhen avrebbe potuto essere decisamente diverso rispetto all'ambiente turco.

Nelle ultime ore del calciomercato estivo (che per i top campionati europei si è chiuso il 30 agosto) c'è stato anche un tentativo del Chelsea, non andato a buon fine per una questione di tempistiche.

John Obi Mikel, ex centrocampista proprio dei 'Blues', a 'The Obi One Podcast' ha rivelato alcuni dettagli succosi sulla trattativa tra il connazionale e il Chelsea, aprendo al contempo anche a un nuovo affondo del club di Todd Boehly nel prossimo futuro.