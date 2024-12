La rivelazione di Ilicic: "Quando c'era Ancelotti, sono stato ad un passo dal Napoli"

Nel corso di un'intervista rilasciata dal quotidiano spagnolo AS, il giocatore sloveno ha rivelato: "L'Atalanta decise di non farmi partire".

Ci sono momenti nella carriera di un calciatore che avrebbero potuto cambiare il corso della storia, e per Josip Ilicic uno di questi è legato al Napoli di Carlo Ancelotti.

L’ex fantasista dell’Atalanta, in una recente intervista pubblicata da AS, ha svelato i dettagli di una trattativa quasi conclusa con il club partenopeo: “Era praticamente fatto. Avevo accettato, e parlai con il mister che mi disse due o tre parole di calcio e poi mi parlò della vita”.

Il talento sloveno ha trattato anche il delicato tema del COVID, che gli ha creato diversi problemi, al punto tale da fargli passare la voglia di giocare a calcio: "Ho capito che stare con la famiglia era quello di cui avevo bisogno e che il calcio non faceva più per me".