Les Bleus e i padroni di casa hanno mostrato solidità e convinzione: sono loro le Nazionali da battere?

Va in archivio il primo turno di Euro 2024, indicativo, ma non troppo e non al riparo da possibili smentite che possono arrivare nel corso delle giornate.

Del "debutto", comunque, di ciascuna Nazionale non si può non discutere: non si può non analizzare la prova di alcune tra quelle che sono state indicate come le favorite alla vigilia.

Francia e Germania sembrano, quindi, le squadre da battere, ma potrebbero non mancare le sorprese.