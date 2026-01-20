Riparte la Champions, missione ottavi per Inter e Atalanta: Juventus e Napoli per i playoff, le italiane hanno tutte sfide decisive

Dopo oltre un mese torna la Champions League, che dalla passata stagione si gioca anche nel mese di gennaio. E non sono gare qualunque ma le ultime due della prima fase a girone unico, dove quasi tutte le squadre si giocano ancora tutto.

Ed è così per le italiane; Inter, Napoli, Juventus e Atalanta, tutte hanno degli obiettivi da raggiungere e l'occasione di farlo già a partire dalla prossima giornata.

Non sono però nella stessa situazione: Inter e Atalanta grazie al percorso fatto fino ad ora sono più tranquille e male che vada si dovranno accontentare del turno in più. Juventus e Napoli invece ancora rischiano l'eliminazione, con i bianconeri decisamente messi meglio da questo punto di vista.