Milan, Moncada racconta l'acquisto di Reijnders e di Leao. Ma soprattutto svela la trattativa per il rinnovo di Theo e Maignan: "Da due mesi"

Tra alti e bassi, il Milan di Fonseca continua la sua stagione. Dopo aver battuto Inter e Real Madrid, la squadra rossonera sarà impegnata contro la Juventus nella prima partita post sosta, fondamentale sia per la classifica che lo spogliatoio.

A quasi tre anni dall'ultimo Scudetto, il Milan lavora per vincere in maniera continua, sia con il lavoro dei giocatori in campo, sia con quello dell'allenatore e ovviamente con il mercato e i nuovi giocatori portati in città dalla dirigenza.

Tra questi c'è l'uomo cardine del calciomercato milanista, Geoffrey Moncada: diventato direttore tecnico del club nel 2023 dopo essere stato capo scout per alcuni anni, il dirigente rossonero è stato fondamentale nel portare in squadra giocatori come Leao e Reijnders. Al pari degli acquisti, l'ex Monaco lavora per blindare gli altri big assoluti del club, così da continuare a costruire una squadra che possa avvicinarsi alle attuali potenze assolute del calcio continentale.