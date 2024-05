Rinnovo Lautaro, l'agente parla ai tifosi dell'Inter: "Non credo debbano sapere le cifre. Lo cercano? Logico"

Camano, procuratore di Lautaro Martinez, ha fatto il punto sulla questione prolungamento, oramai vero e proprio tormentone.

Eletto miglior giocatore assoluto della Serie A 2023/2024, Lautaro Martinez è da settimane al centro della questione rinnovo. Da tempo si parla dell'imminente prolungamento di contratto dell'argentino, per ora non ancora blindato dai nerazzurri.

Diverse big europee vorrebbero portare tra le proprie fila il capocannoniere della Serie A e Campione del Mondo nel 2022, ma la priorità di Lautaro - e ovviamente dell'Inter - sembra essere quella di continuare a giocare con l'Inter anche nelle prossime annate.

Per ora calma piatta in termini di avanzamento della trattativa, ma l'agente del Toro ha evidenziato di come la priorità si chiami sempre Inter. Alejandro Camano ha parlato di cifre e di come l'interessamento delle big ci sia, ma di come la squadra meneghina sia l'unica con cui stia discutendo.