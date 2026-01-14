Rinaldi super in Napoli-Parma: chi è il portiere all'esordio in Serie A che ha imparato da Buffon

Filippo Rinaldi, portiere del Parma all'esordio in Serie A nel match contro il Napoli, ha avuto modo di allenarsi brevemente con Gigi Buffon, prima che quest'ultimo appendesse i guantoni al chiodo. In quella manciata di giorni, però, l'estremo difensore ha probabilmente tempestato di domande il suo mito, ricevendo consigli sul futuro nel calcio professionistico. Ora, dopo le annate in C, l'occasione nella massima serie.
Nel primo tempo di Napoli-Parma, Rinaldi è stato insuperabile contro Hojlund e compagni, dimostrando di poter tranquillamente militarare in Serie A dopo la gavetta in terza serie. Stesso copione nella ripresa, che ha parmesso ai gialloblù di lasciare la Campania con un prezioso punto in ottica salvezza.
Classe 2002, cresciuto in gialloblù, ha avuto a che fare con diversi prestiti prima di tornare in prima squadra e far parte della rosa dei tre, con la prima possibilità della sua carriera in virtù dell'infortunio di Suzuki, fuori da tempo, e del turnover di Cuesta, che ha lasciato Corvi in panchina in vista del prossimo turno di campionato.