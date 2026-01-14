Pubblicità
Francesco Schirru

Rinaldi super in Napoli-Parma: chi è il portiere all'esordio in Serie A che ha imparato da Buffon

Filippo Rinaldi, portiere del Parma all'esordio in Serie A nel match contro il Napoli, ha avuto modo di allenarsi brevemente con Gigi Buffon, prima che quest'ultimo appendesse i guantoni al chiodo. In quella manciata di giorni, però, l'estremo difensore ha probabilmente tempestato di domande il suo mito, ricevendo consigli sul futuro nel calcio professionistico. Ora, dopo le annate in C, l'occasione nella massima serie.

Nel primo tempo di Napoli-Parma, Rinaldi è stato insuperabile contro Hojlund e compagni, dimostrando di poter tranquillamente militarare in Serie A dopo la gavetta in terza serie. Stesso copione nella ripresa, che ha parmesso ai gialloblù di lasciare la Campania con un prezioso punto in ottica salvezza.

Classe 2002, cresciuto in gialloblù, ha avuto a che fare con diversi prestiti prima di tornare in prima squadra e far parte della rosa dei tre, con la prima possibilità della sua carriera in virtù dell'infortunio di Suzuki, fuori da tempo, e del turnover di Cuesta, che ha lasciato Corvi in panchina in vista del prossimo turno di campionato.

  • RINALDI E BUFFON

    Nel 2021/2022, Rinaldi conosce uno dei più grandi portieri della storia del calcio, Gigi Buffon.

    "Purtroppo ho avuto la sfortuna di potermi allenare con Buffon solo per 10 giorni perché sono andato in prestito..." ricordava Rinaldi a Centotrentuno.com, durante il periodo all'Olbia. "Però scherzi a parte, quei 10 giorni sono stati bellissimi. La prima cosa che mi ha colpito di lui è la sua grande umiltà e umanità".

    "Da un giocatore del suo livello e del suo talento, che ha vinto un Mondiale e che è stato capitano della Nazionale, ci si aspetta magari un atteggiamento diverso con i giovani. Invece mi sono trovato davanti una persona che si è messa a totale disposizione della squadra e dello staff, anche con me che ero un giovane terzo portiere. Si è comportato in maniera esemplare, dandomi tanti consigli e aiutandomi tanto”.

  • LE STAGIONI DI RINALDI

    23 anni, 188 cm, Rinaldi è rimasto in panchina per tutta l'annata 2025/2026, fino ad essere scelto da Cuesta per la sfida del Maradona contro il Napoli, terminata 0-0 anche grazie alle sue parate.

    Rinaldi aveva giocato solamente in Serie C dopo aver fatto parte delle giovanili gialloblù: le annate con Piacenza, Olbia e Feralpi Salò hanno convinto la società emiliana a richiamarlo in prima squadra, inserendolo nella rosa principale con Suzuki e Corvi, ai quali si è aggiunto anche Casentini.

    Il classe 2002 ha un contratto fino al 2029, segno di come il Parma abbia grande considerazione delle sue doti e come in futuro, al pari di Corvi, possa diventare il titolare assoluto.

  • IL SOGNO DI RINALDI

    Rinaldi si gode il Parma, la Serie A, uno stadio storico come il Maradona e i tanti visti dalla panchina, da San Siro all'Olimpico.

    Nell'intervista di alcuni fa con il portale sardo Centotrentuno, Rinaldo aveva però confessato il suo grande sogno:

    "Giocare in Premier League".

    Nel suo futuro ci sarà il Regno Unito? Per ora c'è il Parma, che tenta di tenersi stretto mettendo in difficoltà Cuesta per un ruolo da titolare dopo la grande prova contro il Napoli.

    Rinaldi ha fatto parte anche dell'Italia Under 21, prima di uscire dal giro degli azzurri per il superamento dell'età limite.

  • CORVI O RINALDI?

    Nonostante la grande prova contro il Napoli, difficilmente Rinaldi verrà confermato titolare. 

    Anche Corvi, del resto, ha mostrato ottime cose fin qui: Cuesta dovrebbe proporre il classe 2001 dal 1' nei prossimi impegni di campionato, nonostante il collega e connazionale abbia messa in chiaro di poter essere l'estremo difensore titolare del Parma.

    Con il ritorno di Suzuki, sempre più vicino, sia Corvi che Rinaldi torneranno in panchina. Ma con due portieri così, non è da escludere che in estate possa arrivare la cessione dell'estremo difensore giapponese, o in alternativa quella di uno dei due italiani.

