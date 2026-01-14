Rinaldi super in Napoli-Parma: chi è il portiere all'esordio in Serie A che ha imparato da Buffon

Nel 2021/2022, Rinaldi conosce uno dei più grandi portieri della storia del calcio, Gigi Buffon.

"Purtroppo ho avuto la sfortuna di potermi allenare con Buffon solo per 10 giorni perché sono andato in prestito..." ricordava Rinaldi a Centotrentuno.com, durante il periodo all'Olbia. "Però scherzi a parte, quei 10 giorni sono stati bellissimi. La prima cosa che mi ha colpito di lui è la sua grande umiltà e umanità".

"Da un giocatore del suo livello e del suo talento, che ha vinto un Mondiale e che è stato capitano della Nazionale, ci si aspetta magari un atteggiamento diverso con i giovani. Invece mi sono trovato davanti una persona che si è messa a totale disposizione della squadra e dello staff, anche con me che ero un giovane terzo portiere. Si è comportato in maniera esemplare, dandomi tanti consigli e aiutandomi tanto”.