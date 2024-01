Rimpianti, un super Vlahovic e dubbi di formazione: come si presenta la Juventus contro l'Inter

Il pareggio contro l'Empoli ha impedito ai bianconeri di volare momentaneamente a +4. E, tra dubbi e assenze, Allegri dovrà operare tante scelte.

Massimiliano Allegri, come spesso gli capita, ha fatto sfoggio di serenità durante le interviste post Juventus-Empoli. Anche se la propria squadra ha pareggiato in casa contro una candidata alla retrocessione. Anche se ha mancato l'allungo a +4 sull'Inter.

"Siamo stati bravi a non perderla". Giusto, ma riduttivo. ma Se Allegri un giorno scriverà un manuale, l'argomento sarà scontato: come vedere sempre il bicchiere mezzo pieno e mai quello mezzo vuoto. Quasi uno stile di vita.

La verità vera, però, è un'altra: per la Juve è stata una serata di rimpianti. Di what if, di "cosa sarebbe successo se". Se Arek Milik non avesse perso la testa facendosi espellere dopo appena 18 minuti, ad esempio. O se i bianconeri fossero riusciti a tenersi stretto l'ennesimo goal di Dusan Vlahovic.