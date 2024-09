Genoa vs Juventus

La Juventus si porta in vantaggio nel secondo tempo con il rigore di Vlahovic: giusto assegnare il penalty a Madama a inizio ripresa?

Dopo settimane di polemiche e appunti, Dusan Vlahovic si è sbloccato a Genova.

Per il serbo una doppietta nel secondo tempo di Marassi, in un clima decisamente diverso dal solito in virtù delle porte chiuse (dovute ai tafferugli pre Derby tra Genoa e Juventus.

Doppiamente in goal come già capitato contro il Verona, Vlahovic ha segnato di mancino il 2-0 bianconero dopo aver sbloccato il risultato a inizio ripresa con un penalty.