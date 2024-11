Tottenham Hotspur vs Roma

Tottenham-Roma, giallorossi subito sotto nei primi minuti di Europa League: Hummels causa il penalty che regala il vantaggio agli Spurs.

Pronti via, la Roma di Ranieri subisce un goal a Londra. Al quinto minuto della partita contro il Tottenham, infatti, i giallorossi sono andati sotto per il rigore di Son, trasformato dopo il fallo di Hummels su Sarr.

Periodo decisamente duro per Hummels, che dopo aver passato quasi tutta la stagione in panchina non è riuscito a sfruttare le occasioni avute, tra autogoal, reti regalate e un rigore concesso.

Rigore, quello di Tottenham-Roma, assegnato dopo che il direttore di gara Nyberg aveva inizialmente fatto proseguire l'azione.