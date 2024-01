Riforma campionati: la Serie A resta a 20 squadre, la terzultima spareggia con la terza di B?

Nell'Assemblea di Lega non è passata la proposta federale di una riduzione delle partecipanti. Ipotesi accorpamento in una sola Lega tra B e C.

La Serie A rimane a 20 squadre. Mentre esiste l'ipotesi di un accorpamento in una sola Lega tra la Serie B e la Serie C, così come quella di uno spareggio tra la terzultima di A e la terza di B. Questo è quanto emerso dall'Assemblea di Lega andata in scena nella giornata di venerdì 26 gennaio. Le parti sedute attorno a un tavolo: i vertici della Lega Serie A, i rappresentanti dei club e il presidente della FIGC Gabriele Gravina. Proprio Gravina è stato convocato per discutere un tema annoso, dibattuto da anni senza che si sia mai trovata una soluzione: la riduzione delle squadre partecipanti al campionato di Serie A, da 20 a 18. L'articolo prosegue qui sotto