Rientro anticipato e rinnovo: Modric è la speranza del Milan tra Champions League e futuro

Un testa contro testa con l'ex Locatelli, una smorfia di dolore, la sostituzione obbligata. E un pensiero che, qualche giorno dopo, è diventato quasi scontato: Milan-Juventus potrebbe anche essere stata l'ultima partita di Luka Modric con la maglia rossonera.
Frattura dello zigomo sinistro: questo hanno evidenziato gli esami a cui si è sottoposto il giorno dopo il campione croato. Con tanto di operazione che, di fatto, ha chiuso in anticipo la sua stagione. O, almeno, così pensavano tutti.
E se invece non fosse così? Lo scenario è rapidamente cambiato nel giro di una settimana circa. Tanto che proprio Modric, con i suoi 40 anni suonati che a settembre diventeranno 41, si propone come una sorta di speranza per una squadra in profonda crisi.