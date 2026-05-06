Rientro anticipato e rinnovo: Modric è la speranza del Milan tra Champions League e futuro

In tutto questo, c'è in ballo anche la questione del rinnovo del contratto. Nell'estate del 2025. Modric ha firmato per 12 mesi: dunque fino al 30 giugno. Comprensibile, contando come gli anni stessero già per diventare 40 e come le incognite sul rendimento e sulla tenuta fisica del croato fossero concrete.

Di lui nei giorni scorsi ha parlato anche il ds Igli Tare, che a 'Giorgia's Secret' di DAZN si è dimostrato particolarmente fiducioso sul fatto che Luka continuerà a vestirsi di rosso e nero almeno per un'altra stagione.

"Sapevo che da bambino era un tifoso del Milan, quando ci siamo visti e abbiamo parlato del progetto ho visto che aveva delle conoscenze profonde. Aveva anche altre offerte, ma voleva coronare il suo sogno di giocare qui. Il suo arrivo in squadra è stato molto importante, anche a livello di mentalità. Futuro? Potrebbe scegliere con il cuore, per me rimarrà al Milan".