"Ricostruire una vita da zero": dalle auto agli animali domestici, dai visti ai divani ecco chi gestisce i trasferimenti dei calciatori in MLS

Vi siete mai chiesti come fanno i giocatori della MLS ad adattarsi al nuovo ambiente dopo un trasferimento? Ecco gli uomini chiave.

Ian Harkes era a metà della preparazione della cena del Ringraziamento quando ha scoperto di essere stato ceduto. In realtà, se lo aspettava. Nelle settimane precedenti aveva ricevuto telefonate dagli agenti e sentito voci da più parti. Non era un segreto che il trentenne centrocampista potesse essere ceduto, e ora stava per trasferirsi dal New England a San Jose.

Quello che non si aspettava, però, era quando sarebbe arrivata la telefonata.

"Stavo letteralmente cucinando il nostro pranzo del Ringraziamento, quando ho ricevuto chiamate dal nostro allenatore, dal nostro direttore generale e da tutti gli altri", ha raccontato Harkes a GOAL.

L'articolo prosegue qui sotto

E agli occhi del pubblico, la storia finisce qui. Ci sono molte storie simili nella Major League Soccer, momenti strani per essere trasferiti, accordi bizzarri conclusi nel momento meno opportuno, almeno dal punto di vista di un giocatore.

Ma il vero lavoro inizia dopo: case, voli, scuole, assicurazioni, spese alberghiere, a volte anche imparare una nuova lingua, per non parlare dell'incontro con i nuovi compagni di squadra, gli allenatori e l'apprendimento di un nuovo sistema tattico. Molti di questi aspetti logistici sono gestiti dagli amministratori delle squadre, un gruppo che lavora dietro le quinte e che, squadra per squadra, fa funzionare il campionato. Non sono mai sotto i riflettori, ma il campionato semplicemente non potrebbe funzionare senza di loro.

"Quello che dico a tutti qui, compresi i giocatori, è: 'Dovete concentrarvi sul campo'", ha detto a GOAL Rodrigo Frank, coordinatore del benessere dei giocatori dell'FC Cincinnati. "Una volta usciti dall'allenamento o dalla partita, non dovete preoccuparvi di nulla, perché ci pensiamo noi a occuparci di quelle cose. Quindi la prestazione deve esserci. E non ci sono scuse".