Adesso c'è anche l'ufficialità. Ricardo Rodriguez riparte dalla Liga: l'ex terzino di Milan e Torino è infatti un nuovo giocatore del Betis.

L'ex laterale di Torino e Milan approda alla corte del club andaluso, con il quale ha sottoscritto un contratto di due anni.

Terminata la sua avventura in granata, con la naturale scadenza del suo contratto, lo svizzero ha si è accasato a zero dando vita ad un nuovo capitolo della sua carriera in Spagna.