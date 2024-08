Reus a Los Angeles, il nuovo capitolo della sua carriera calcistica sarà ufficialmente negli Stati Uniti

Reus è ufficialmente un giocatore dei Los Angeles Galaxy dopo aver lasciato la Bundesliga e l'amato Borussia Dortmund.

Dopo aver portato nelle proprie fila giocatori come Ibrahimovic e Beckham nel corso degli anni, il Los Angeles Galaxy ha comfermato un nuovo campione d'elite. Marco Reus, come si sapeva già da tempo, giocherà con il club della MLS. Ora, dopo tanta attesa, il trasferimento è ufficiale.

Lasciata la Bundesliga e il Borussia Dortmund, con cui ha giocato la finale di Champions League vinta dal solito Real Madrid, Reus ha scelto di non continuare in Europa, ma bensì di cambiare completamente vita e continente per firmare con i Galaxy.

Reus sbarca da svincolato nella Città degli Angeli, dove ha sede Hollywood, per un contratto di due anni e mezzo, che si concluderà di fatto a fine 2026.