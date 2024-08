Reunion Oasis 2025: date, tappe, cosa c'è da sapere sull'evento musicale dell'anno

Dopo anni scanditi da liti e rumors, gli Oasis tornano finalmente insieme: lo faranno con un super tour in programma nel 2025.

Dal 28 agosto 2009, giorno che ha sancito il clamoroso scioglimento, al 27 agosto 2024, ovvero quello nel quale è stata annunciata una ancor più clamorosa reunion. Adesso è ufficiale: gli Oasis torneranno insieme per dar vita nel 2025 ad un tour che già si preannuncia come uno dei più attesi della storia.

Dopo quindici anni scanditi da litigi e attacchi a distanza che avevano portato a pensare ad un rapporto così logoro da essere ormai irrecuperabile, i fratelli Liam e Noel Gallagher torneranno a condividere il palco per la gioia di milioni di fans che da tempo aspettavano un momento che sembrava destinato a non arrivare mai.

Gli Oasis già nella giornata del 26 agosto avevano letteralmente infiammato la rete con un post che aveva fatto sognare in tanti, qualche ora dopo poi è arrivato anche l’atteso annuncio con una frase che racchiude tutto: “This is it, this is happening”.