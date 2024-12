Il retroscena su Marcus Thuram di Lamouchi: "Lo volevo, il proprietario parlò col padre Lilian"

L'ex tecnico del Rennes rivela un retroscena sull'attuale attaccante dell'Inter: "Ci furono dei contatti, alla fine gli fu preferito Siebatcheu".

Oggi lo conosciamo come una delle due metà della 'ThuLa', la coppia d'attacco tanto cara ai tifosi dell'Inter: chissà come sarebbe andata, però, se in passato Marcus Thuram fosse approdato al Rennes.

Quello era l'ardente desiderio di Sabri Lamouchi, ex centrocampista (con un passato, peraltro, anche in nerazzurro) e attuale allenatore dell'Al-Riyadh in Arabia Saudita.

L'episodio risale al 2018, quando un giovanissimo Thuram si era da poco messo in mostra con la maglia del Guingamp: il tutto raccontato da Lamouchi nel corso di 'Calcio Time', trasmissione a cura di 'EuropaCalcio.it'.