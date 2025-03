Retegui o Kean, chi è il vero centravanti titolare dell'Italia? Tra le scelte future di Spalletti e la possibilità di vederli insieme

L'attaccante della Fiorentina ha sfruttato nel migliore dei modi la chance concessagli dall'infortunio del collega. E ora sarà ballottaggio.

Più che l'eliminazione in sé, a pesare è quel primo tempo ai limiti dell'umiliante. Compensato, questo sì, da una ripresa eccellente che ha permesso all'Italia addirittura di sognare la rimonta dallo 0-3 al 4-3, alla fine soltanto accarezzata.

In Germania, in ogni caso, qualche conferma è arrivata. Si è capito, intanto, che Moise Kean sta disputando la miglior stagione della carriera. Sia con la maglia della Fiorentina, con cui ha già messo a segno una ventina di reti tra tutte le competizioni dopo un 2023/2024 passato a digiuno, che con quella dell'Italia.

Sua, di Kean, la doppietta che ha permesso alla nazionale di Luciano Spalletti di risalire la china di una prima frazione terribile. Moise ha dato la scossa, ha combattuto su ogni pallone come fa ogni volta, ha spianato la strada alla rimonta. E ha ribadito come, almeno in attacco, l'Italia non sia messa per nulla male.