Retegui entra nella ripresa e torna al goal: l'Atalanta ha bisogno di lui per la corsa scudetto

Atalanta vs Juventus

Il classe '99 è tornato a segnare dopo quasi due mesi dall'ultima volta: il suo approccio potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa allo scudetto.

Mateo Retegui è tornato e lo ha fatto nel momento più importante per l'Atalanta.

Con la squadra sotto di un goal, in casa contro la Juventus, l'attaccante italo-argentino è entrato nella ripresa, dimostrando di saper essere ancora una volta decisivo, a distanza di quasi due mesi dalla sua ultima rete in campionato.

Per lui sono 13 le reti in Serie A, ma la strada è ancora lunga: può essere un giocatore chiave nella lotta per lo scudetto: Inter e Napoli sono avvisate.