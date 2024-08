Retegui è dell'Atalanta, ufficialmente: cifre e costo dell'operazione per sostituire Scamacca

L'attaccante italo-argentino lascia il Genoa per unirsi all'Atalanta in Champions League: è lui il sostituto di Scamacca.

Mateo Retegui giocherà nell'Atalanta.

Ufficiale, infatti, l'ingaggio dell'attaccante italo-argentino da parte della Dea, che ha scelto l'ormai ex genoa come sostituto di Scamacca per la prossima annata di Serie A.

Fermo fino a febbraio per un brutto infortunio, Scamacca rimarrà ai box a lungo: per questo, in fretta e furia, l'Atalanta ha chiuso per Retegui, annunciato ufficialmente nella serata di giovedì 8 agosto. Dopo un'estate di tormentoni e voci, con Juventus, Inter e non solo come possibili nuove squadre, alla fine l'attaccante continuerà la propria carriera italiana a Bergamo come nuove imprescindibile di Gasperini.