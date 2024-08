Restyling Roma in difesa: Hermoso vicino, Hummels in corsa, Smalling al passo d'addio

Nonostante i mancati arrivi di Danso e Tiago Djaló, la Roma sta per rinforzare la propria retroguardia: il mercato giallorosso è ancora aperto.

Un nuovo centravanti è arrivato: Dovbyk, il capocannoniere della scorsa Liga. Ma sono arrivati anche Saelemaekers, Le Fée, Koné, oltre ad Abdulhamid e Dahl. Un infornata di giocatori presi da mezza Europa e mezzo mondo, con un comune denominatore: non c'è un centrale difensivo.

La Roma lo avrebbe voluto, Daniele De Rossi lo avrebbe voluto. Ma il mercato non ha portato un elemento simile nella Capitale, anche e soprattutto perché le ultime ore della finestra estiva hanno scatenato un mezzo caos in questo senso: Danso non è arrivato dopo le visite mediche e pure Tiago Djaló è saltato.

Ma attenzione, perché il mercato non è ancora finito. C'è ancora aperto quello degli svincolati: e se per il centrocampo c'è un certo Adrien Rabiot libero, anche per la difesa le opzioni non mancano.