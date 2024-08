Repubblica: "Commento di Mancini su De Rossi, altro acceso diverbio alla Roma". Ma il difensore smentisce

Oltre allo screzio di mercoledì, nel mirino anche il post partita di Cagliari. Mancini nega tutto su Instagram: "Non inventate episodi mai accaduti".

Un punto in campionato tra Cagliari ed Empoli, la pesantissima sconfitta interna di domenica contro i toscani, una classifica che vede la Roma già a -5 dalla Juventus, con la sfida in casa della capolista alle porte. Oltre a un mercato non esaltante se si eccettuano gli arrivi di Soulé e Dovbyk.

No, l'atmosfera nell'ambiente giallorosso non può essere delle migliori. Come testimoniato del resto dalla lite, svelata dalla Rai, scoppiata durante l'allenamento di mercoledì tra Daniele De Rossi e Bryan Cristante. Il primo allenatore, il secondo esperto centrocampista. Oltre a essere stati compagni di squadra proprio alla Roma.

Un litigio che, secondo quanto rivelato dall'edizione odierna di Repubblica, non si sarebbe rivelato isolato: anzi, avrebbe seguito le orme di un altro presunto acceso diverbio scaturito dopo Cagliari con protagonista Gianluca Mancini, autore di un commento poco gradito sull'allenatore e costretto successivamente a smentire il tutto su Instagram.