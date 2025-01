I bianconeri hanno ufficializzato il terzo acquisto della sessione invernale, ovvero Renato Veiga dal Chelsea: le cifre e la formula dell'operazione.

La Juventus non si ferma più sul mercato: dopo gli acquisti di Alberto Costa e Randal Kolo Muani, la terza pedina in entrata nella sessione di gennaio è Renato Veiga, in arrivo dal Chelsea.

Ad annunciarlo è stato proprio il club bianconero con un comunicato ufficiale: il classe 2003 portoghese sarà a disposizione a partire dalla prossima gara di campionato contro l'Empoli.

L'articolo prosegue qui sotto