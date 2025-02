Non solo Kolo Muani, anche Renato Veiga ha convinto la Juventus: la strategia bianconera

Il difensore è arrivato dal Chelsea in prestito secco a gennaio ma ha già convinto tutti: Giuntoli lavora per trattenerlo in bianconero.

Un mercato di gennaio per provare a cambiare volto alla stagione. La Juventus è stata una delle grandi protagoniste della sessione invernale di trattative, andando a colmare alcune delle lacune presenti in rosa.

Le priorità per Giuntoli erano quelle di portare a Torino un nuovo centravanti da affiancare in rosa a Vlahovic visto il forfait di Milik, mai sceso in campo fino a questo momento della stagione causa infortunio; e quelle di rinforzare il reparto arretrato, orfano del lungodegenti Bremer e Cabal.

Nel primo caso la scelta è ricaduta su Kolo Muani, arrivato in prestito dal Psg e capace in poco tempo a convincere tutti, tanto da iniziare già a lavorare per trattenerlo anche in futuro. Nel secondo caso a Torino sono sbarcati Renato Veiga, in prestito dal Chelsea, e Kelly in prestito con obbligo.

Proprio il difensore portoghese ha piacevolmente sorpreso l’intero ambiente, tanto che – secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, la formazione bianconera è convinta a trattenerlo in rosa.