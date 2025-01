Renato Veiga è arrivato a Torino, ecco il nuovo difensore della Juventus: visite mediche e firma

La Juventus accoglie Renato Veiga, che è sbarcato a Torino: arriva in prestito dal Chelsea, visite mediche e firma per i bianconeri.

Il terzo acquisto della Juventus nella sessione invernale di calciomercato, il secondo in prestito, è realtà.

Renato Veiga è sbarcato a Torino dove nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche di rito e firmerà il contratto.

Scelto per la sua duttilità tattica, Renato Veiga non sarà utilizzabile nell'ultima partita della fase campionato di Champions League contro il Benfica ma potrebbe essere a diposizione già per la prossima gara di campionato contro l'Empoli.