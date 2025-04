Tijjani Reijnders in forse per il match con la Fiorentina a causa di problemi intestinali: scalda i motori Musah.

La marcia di avvicinamento del Milan all'anticipo di sabato sera con la Fiorentina, viene complicato dalle condizioni di Tijjani Reijnders.

Il centrocampista olandese risulta in dubbio per il match che opporrà il Diavolo alla Viola, fondamentale per rialimentare le chances utili a tornare in corsa per la Champions.

Cos'ha Reijnders? Perché rischia di non giocare?